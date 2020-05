Jan Zielonka: Gdzie jest opozycja?

Dobrym przykładem była niedawna debata kandydatów na urząd prezydencki. Małgorzata Kidawa-Błońska oprócz narzekań mogła przedstawić tylko długą listę mglistych tez, łączącą jej koalicję od Sasa do Lasa, w której są i dawni sojusznicy Leszka Millera, i Jarosława Kaczyńskiego. Robert Biedroń też rozczarował. Pytanie o legalizację małżeństw homoseksualnych zignorował i tylko bąknął niewyraźnie jedno zdanie o równości i odwadze. Lecz na lewicy małżeństwa homoseksualne to nie kwestia wymagająca odwagi, lecz coś oczywistego. W Wielkiej Brytanii zalegalizowali je konserwatyści! Jeśli Biedroń tego w Polsce nie poprze, to kto? Chyba nie Andrzej Duda lub Krzysztof Bosak. Zresztą ten ostatni mówił najbardziej klarownie, ku mojej rozpaczy, bo się z nim w żadnej sprawie nie zgadzam. Nie zdziwię się jednak, jeśli Bosak zdobędzie wiele głosów, bo przynajmniej ma wyrazisty program i odwagę, by go bronić.