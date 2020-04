Jan Zielonka: Politycy i lekarze

Zacznijmy od sprawy podstawowej: w demokracji chcemy by ci, którzy podejmują ważne decyzje, byli wybierani przez naród i przed nim odpowiedzialni przed narodem. Ta zasada dotyczy polityków, a nie lekarzy. Lekarze mają skłonność do sprowadzania wielu skomplikowanych problemów społeczno-gospodarczych do kwestii medycznych. Jednak czas i zasięg kwarantanny ma ogromne konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe. Zamknięte są nie tylko fabryki, lecz także teatry, stadiony i szkoły. Nasze życie rodzinne stanęło na głowie. Kto powinien zrobić rachunek strat i kosztów na wszystkich tych płaszczyznach i za swe decyzje ponieść odpowiedzialność?