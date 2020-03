Jan Zielonka: Raport z frontu włoskiego

Telewizja włoska jest pełna zdjęć wycieńczonych pracowników służby zdrowia. Niektórzy są już dzisiaj zarażeni. Większość z nich jest oburzona wieloletnimi cięciami wydatków na szpitale. Jeśli wirus czyni takie spustoszenie w bogatej Lombardii, to co będzie w ubogiej Apulii czy Kalabrii? Niektórzy winą obarczają Rzym, a inni Brukselę lub Frankfurt. Wszyscy są jednak zgodni, że tej wojny nie można przegrać. Nikt z osób w białym fartuchu nie jest gotów do wywieszenia białej flagi. Rachunki politykom wystawimy później – mówią lekarze. Dziś trzeba walczyć o każdego pacjenta, nawet tego w podeszłym wieku, bez dużych perspektyw na przyszłość. Solidarność pokoleniowa jest we Włoszech duża, przynajmniej dzisiaj.