Robert Gwiazdowski: Wolność słowa z perspektywy państwa

Przypomnę więc, że istota wolności słowa nie polega na prawie do mówienia rzeczy niekontrowersyjnych, tylko właśnie rzeczy kontrowersyjnych. „Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć” – pisał George Orwell. „Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale oddam życie, byś miał prawo to mówić”. Nie zgadzam się z wieloma poglądami Woltera, ale to zdanie, którego użyła autorka jego biografii, warte jest cytowania – nawet jeśli sam Wolter w rzeczywistości nigdy go nie wypowiedział w tej formie. „Se non e vero, e ben trovato” – jak mówią z kolei Włosi – nawet jeśli to nieprawda, to dobrze powiedziana.