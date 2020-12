Ile kosztuje szczepionka na COVID-19? Mniej niż sądzono

W USA producenci Pfizer i BioNTech podpisali z rządem kontrakt na dostawy 100 mln dawek wartych 1,95 mld dol. jeszcze latem 2020. Moderna, która wyprodukowała konkurencyjny specyfik oparty na mRNA, dostała od władz amerykańskich miliard dolarów na dokończenie badań i wyceniła go na 25 dol. za dawkę, czyli zaszczepienie jednego pacjenta to wydatek 50 dol. Nie są to wygórowane kwoty w sytuacji, kiedy szczepionka przeciwko „zwykłej” grypie kosztuje 40 dol. W Polsce od 50 do niespełna 100 złotych, tyle że jest o nią bardzo trudno.

— Należy się pochwała producentom, że wycenili szczepionkę znacznie niżej, niż rynek byłby w stanie zaakceptować. A przecież, nawet gdyby jej cena była wielokrotnie wyższa, to szczepienia i tak by się opłacały, bo koszt pandemii COVID-19 jest niebotyczny — uważa prof. Bruce Y. Lee z City University of New York. On sam z zespołem wyliczyli, że w samych Stanach Zjednoczonych, gdyby tylko szczepionka w dwukrotnej dawce ograniczała ryzyko ciężkiego zachorowania na COVID-19 i łagodziła przebieg choroby, oszczędność na każdym potencjalnym pacjencie szpitala wyniosłaby od 200 do 800 dolarów. W kalkulacjach wzięli oni koszty leczenia i utraconej produkcji. Natomiast jeśli się okaże, że podwójna dawka jest w stanie obronić potencjalnego pacjenta przed zachorowaniem, to oszczędność rośnie do 400-1100 dol. Jedna z analiz przeprowadzonych przez Quadrant Health Economics na zlecenie Moderny wykazała, że na rynku była gotowość zapłacenia nawet do 300 dol. za dwie dawki i to jeszcze wówczas, kiedy mówiono, że jej skuteczność wynosi zaledwie 60 proc.