Młody Polak pobije rekord Euro? PAP/Adam Warżawa

Jeśli w trakcie Euro 2020 wyjdzie na boisko choć na sekundę, to pobije rekord. Ma zaledwie 17 lat, debiut w ekstraklasie zaliczył już dwa lata temu, a u siebie chcą go Juventus, FC Barcelona czy Borussia Dortmund. Kacper Kozłowski ma szansę przejść do historii i dobrym wstępem na mistrzostwach Europy rozpocząć wielką europejską karierę - zauważa Onet.