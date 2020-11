Canal+ Polska niespodziewanie odwołał debiut giełdowy

"Intencją akcjonariuszy sprzedających jest powrót to planów przeprowadzenia oferty, kiedy sytuacja na rynkach finansowych będzie bardziej sprzyjająca" - podał Canal+ Polska w komunikacie prasowym.

Spółka podała, że zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych (mieli czas do poniedziałku wieczorem) zostaną anulowane, a pieniądze zwrócone bez odsetek maksymalnie w ciągu 7 dni od publikacji komunikatu.

Grupa Canal+ należąca do francuskiego koncernu Vivendi zobowiązała się pozostać większościowym akcjonariuszem z 51-proc. pakietem walorów.

- To zaskakująca decyzja, ale nie znamy szczegółów przebiegu oferty. Być może inwestorzy uznali, że jest zbyt duże ryzyko nasilenia się negatywnych strukturalnych trendów, a obecni akcjonariusze nie chcieli zgodzić się na duże dyskonto. To sygnał, że nadal w cenie są bardziej spółki wzrostowe niż tzw. value - komentuje Dominik Niszcz, analityk Domu Maklerskiego Trigon odwołanie IPO Canal+ Polska.

Jego zdaniem informacja o szczepionce na COVID-19, która w poniedziałek wywołała powrót do firm tzw. "starej ekonomii", miała raczej niewielki wpływ na decyzję sprzedających. Niszcz przyznaje jednak przy tym, że jej wpływ na kursy Orange czy Cyfrowego Polsatu był relatywnie mniej pozytywny w porównaniu do reakcji indeksu WIG20.