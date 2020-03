Czekając na ulgi

W optymistycznym zakładamy, że wirus w Polsce nie rozprzestrzenia się w sposób niekontrolowany. To znaczy pojawiają się przypadki osób zakażonych, nawet w liczbie kilkuset czy 1–2 tys., jednak przebieg choroby jest łagodny. Nie ma potrzeby stosowania drastycznych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa, tak jak w Chinach (gdzie życie w prowincji Hubei, liczącej 57 mln mieszkańców, zostało sparaliżowane na kilka tygodni).

– W takim scenariuszu możliwe jest np. objęcie poszczególnych podmiotów kwarantanną, co wiązałoby się np. z przestojami w działalności niektórych firm – analizuje Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. – Wymagałoby to umiarkowanej reakcji rządu, np. wsparcia dla tych pojedynczych przedsiębiorstw, które poniosą straty w efekcie koronawirusa – dodaje Bujak.

W takim przypadku rząd powinien wdrożyć szersze instrumenty wsparcia skierowane bezpośrednio do firm, czy nawet szerzej, wsparcia dla gospodarki. – W reakcji na ograniczenia w działalności firm i utratę płynności najbardziej efektywne byłoby np. pozwolenie na późniejszą zapłatę podatków czy innych zobowiązań, a także uruchomienie kredytowania banków komercyjnych, które mogłyby wspierać przejściowym kredytem operacyjnym te firmy, które odczują załamanie przychodów – uważa Rafał Bencki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

– Przy dużych zaburzeniach związanych z koronawirusem zapewne byłyby potrzebne skoordynowane działania wspierające płynność firm – mówi też Piotr Bujak z PKO BP. – Mogłoby to być np. zawieszenie obowiązku regulowania płatności zobowiązań czy wprowadzenie jakichś ulg podatkowych dla firm czy regionów dotkniętych skutkami epidemii – dodaje.

Ekonomiści zgodnie podkreślają, że takie działania byłyby bardziej efektywne niż obniżka stóp procentowych w Polsce (w środę Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła zresztą stopy bez zmian). Obniżenie kosztu pieniądza raczej nie pomogłoby firmom, za to w pierwszej reakcji mogłoby osłabić złotego.

Kolejna kwestia to reakcja rządu na straty, jakie może ponieść cała gospodarka, nie tylko poszczególne firmy, gdyby koronawirus wpłynął też na ograniczenie popytu konsumpcyjnego. – Jak wynika z naszych obliczeń, gdyby w Polsce na dwa tygodnie stanął sektor usług rynkowych, takich jak duże sklepy, restauracje, kina, turystyka, imprezy masowe, itp., to obniżyłoby to PKB o 0,8 pkt. proc. w jednym kwartale – mówi Rafał Benecki z ING Banku. Jeszcze większe straty mogłoby zaś przynieść ograniczenie popytu na dobra trwałe, takie jak sprzęt AGD, meble, elektronika. – Najbardziej obawiamy się sytuacji, w której siada popyt wewnętrzny w Niemczech i w Polsce, wówczas dynamika PKB w Polsce może się zmniejszyć nawet o 1 pkt proc. – dodaje.