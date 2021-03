Kołodziejczak: Ekologia? Tak, ale nie kosztem biednych

Kołodziejczak odniósł się do stopniowego przejścia przez Polskę na odnawialne źródła energii.

– Ekologia jest bardzo ważna - zielona energia musi być rozwijana. Tylko nie może być to robione, jak większość tworzonych projektów w naszej polityce – nie należy budować za wszelką cenę zielonej energii kosztem najbiedniejszych ludzi. Dopłacamy do elektrycznych samochodów, które są bardzo drogie i stać na nie tylko najbogatszych ludzi, a robimy to kosztem najbiedniejszych, którzy jeżdżą starymi samochodami, emitującymi najwięcej zanieczyszczeń. Nie mam pewności, czy ściąganie podatków z najbiedniejszych, by dopłacać do zielonej energii dla najbogatszych, jest pójściem w odpowiednią stronę – mówił lider AGROUnii.