Niespokojne morze opóźnia przybycie Grety Thunberg do Nowego Jorku

Thunberg płynie do Nowego Jorku, aby wziąć udział w szczycie ONZ dotyczącym zerowej emisji. Wcześniej odmówiła wejścia na pokład samolotu, z powodu emisji dwutlenku węgla, jaką wygenerowałaby jej podróż.

W związku z tym szwedzkiej aktywistce zaproponowano przepłynięcie oceanu jachtem wyścigowym Malizia II z kapitanem Pierre'a Casiraghim z rodziny książęcej Monako i niemieckim żeglarzem Borisem Herrmannem.

- Szacowany czas przybycia to środa lub czwartek, ale to wciąż zależy od wiatru - powiedziała we wtorek przedstawicielka Thunberg agencji AFP.

W poniedziałek 16-latka, której strajk szkolny zainspirował dzieci na całym świecie do protestu przeciwko globalnemu ociepleniu, napisała na Twitterze, że spodziewa się przybycia na Manhattan we wtorek. Szwedka pisała, że ??jacht znajduje się na „wzburzonych wodach na południe od Nowej Szkocji”, a warunki pogodowe bliżej Nowego Jorku sprawią, że jej jednostka będzie poruszać się wolniej.

Jacht opuścił Plymouth w południowej Anglii 14 sierpnia. Nastolatka 20 sierpnia obchodziła pierwszą rocznicę rozpoczęcia swojego strajku szkolnego.