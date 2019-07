Poseł PiS o protestach klimatycznych: Marznę na werandzie

Dobrzyński nawiązał do protestów klimatycznych zainicjowanych przez nastolatkę ze Szwecji Gretę Thunberg, która przed wyborami parlamentarnymi w 2018 roku w Szwecji prowadziła strajk klimatyczny przed szwedzkim parlamentem domagając się podjęcia przez szwedzkich polityków bardziej zdecydowanych działań w walce ze zmianami klimatycznymi. W czasie protestu nastolatka nie chodziła do szkoły, ponieważ - jak tłumaczyła - nauka schodzi na dalszy plan skoro młode pokolenie ma być pozbawione przyszłości przez współcześnie rządzących.

Siedzę na otwartej werandzie, marznę i mam jedną prośbę do wszystkich panien strajkujących klimatycznie: dajcie sobie na luz, chociaż do listopada! Potem już trudno, może być zimno ??

Protest Thunberg doprowadził też do narodzin oddolnego ruchu protestu, którego uczestnicy - w większości uczniowie i studenci - organizowali w pierwszej połowie 2019 roku marsze na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi w różnych miastach świata.

"Siedzę na otwartej werandzie, marznę i mam jedną prośbę do wszystkich panien strajkujących klimatycznie: dajcie sobie na luz, chociaż do listopada! Potem już trudno, może być zimno" - tak protesty na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi skomentował poseł PiS. Wpis nawiązuje do ochłodzenia jakiego w lipcu doświadcza Polska, po rekordowo ciepłym czerwcu (czerwiec w 2019 roku był najcieplejszym czerwcem w historii pomiarów prowadzonych na Ziemi).

Na wpis posła PiS zareagowała m.in. Partia Razem. "Kochani, jak wytłumaczyć bąbelkowi różnicę między pogodą a klimatem? Chłopiec ma 52 lata i jest posłem na Sejm RP" - czytamy na profilu ugrupowania.

Wpis krytykowali też internauci. Jedna z użytkowniczek Twittera parafrazując słowa posła, ironizowała: "Siedzę sobie przy obiedzie, jestem najedzona i mam wielką prośbę do wszystkich mówiących o głodzie na świecie: dajcie sobie na luz, chociaż do kolacji! Potem już trudno, mogę być głodna".