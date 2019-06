Apel do May: Uczyń walkę z ociepleniem swoim dziedzictwem

Czołowi naukowcy zajmujący się sprawami klimatu wzywają ustępującą brytyjską premier Theresę May, aby ta uczyniła swoim dziedzictwem ustanowienie celu, zakładającego redukcję emisji gazów cieplarnianych do zera przed 2050 rokiem - informuje BBC.

Grupa ekspertów ds. klimatu napisała list otwarty do premier, która - w związku z impasem ws. brexitu - poda się do dymisji 7 czerwca, aby ta pozostawiła po sobie wiążące następców zobowiązanie do tego, by kraj zmierzał do zerowej emisji gazów cieplarnianych (przede wszystkim CO2) przed 2050 rokiem.

Zdaniem ekspertów jest to konieczne, aby uniknąć groźnej dla ludzkości zmiany klimatu Ziemi.

Brytyjski rząd podkreśla, że Wielka Brytania już obecnie znajduje się w forpoczcie jeśli chodzi o walkę z globalnym ociepleniem - zaznacza BBC.

W liście do May naukowcy podkreślają, że dowody są jednoznaczne - uniknięcie groźnej zmiany klimatu oznacza wyeliminowanie całej emisji dwutlenku węgla, nie tylko redukcję tej emisji.

Wśród sygnatariuszy listu są prof. Joanna Haigh z Imperial College London, Myles Allen z Uniwersytetu Oxfordzkiego oraz prof. Dame Julia Singo, były główny naukowiec narodowego serwisu meteorologicznego.

Ich zdaniem May może zdecydować się na krok, który będzie "potężnym oświadczeniem światowego przywódcy", który porównują do wystąpienia Margaret Thatcher sprzed 30 lat, kiedy to brytyjska premier została pierwszym światowym przywódcą, który wezwał do stworzenia pod egidą ONZ paktu klimatycznego.

"Zrobienie tego, będzie aktem o ogólnoświatowym znaczeniu dla przyszłych pokoleń, wartościowym dziedzictwem" - przekonują autorzy listu.

Obecne zobowiązania przyjęte przez rząd i zapisane w przepisach zakładają redukcję emisji gazów cieplarnianych do 80 proc. przed 2050 r.