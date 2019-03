Informatyka i komunikacja truje coraz bardziej

Sektor energetyczny emituje ogromne ilości dwutlenku węgla. Zamiast pomagać w ograniczaniu produkcji gazów cieplarnianych, staje się jednym z ważniejszych trucicieli.

Porozumienie paryskie zobowiązuje wszystkie kraje do jak najszybszego wyeliminowania zależności od paliw kopalnych. Stanowią one 80% światowych źródeł energii i są głównym źródłem emisji dwutlenku węgla. Przejście na technologię cyfrową jest również uważane za najważniejsze narzędzie zmniejszania zużycia energii. Obecnie prawie niemożliwe wydaje się zajęcie się kwestią zmian klimatu bez używania technologii cyfrowych na dużą skalę. Ponieważ technologia te jest miniaturowa i prawie niewidzialna nie zwracamy uwagi na jej rolę w emisji dwutlenku węgla i ekologii, a największy negatywny wpływ wywiera videostreaming i często wymieniane urządzenia o niskiej trwałości.

Właśnie opublikowano raport francuskiego think-tanku „The Shift Project”, który stwierdza, że całościowe zużycie energii przez sektor informatyczny i komunikacyjny wzrasta o 9% rocznie. Powoduje to, że udział sektora w emisji gazów cieplarnianych rośnie o 8% każdego roku i do 2020 wzrośnie do 4 procent emisji globalnej. Ten wzrost stawia sektor informatyczny wśród znaczących producentów CO2. „Zwykle zakładamy, że jeżeli jakiś proces jest zdigitalizowany, staje się on również zdematerializowany. Prawda jest taka, że każdym bajtem danych kryje się trochę górnictwa i przetwórstwa metali, wydobycia ropy, produkcji, transportu i budowy fizycznej infrastruktury, a także produkcji energii z węgla i gazu.” – mówi Jean-Marc Jancovici, członek rady ds. klimatu, działającej przy prezydencie Macronie.

Raport podkreśla, że o „ile intensywność energetyczna światowej gospodarki w przeliczeniu na jednostkę PKB spada, w sektorze komunikacyjnym efektywność energetyczna pogarsza się: bezpośrednie zużycie energii spowodowane przez zainwestowanie jednego dolara w technologie cyfrowe wzrosło od 2010 roku o 37 procent.”

Autorzy raportu twierdzą, że można ograniczyć wzrost zużycia energii przez sektor do 1,5 procenta rocznie. Wystarczy ustabilizować produkcję telewizorów i smartfonów na poziomie z 2017 roku, przy zachowaniu rozwoju sieci centrów danych o 17 procent i sieci telefonii komórkowej o 24 procent rocznie.

Problemem jest również produkcja samych urządzeń. Wyprodukowanie ważącego 140 gramów smartfona pochłania zaledwie sto razy mniej energii niż wyprodukowanie samochodu, ważącego 1400kg.

Eksperci „The Shift Project” sugerują aby kupować możliwie najsłabszy sprzęt, który zaspokoi nasze potrzeby, a jednocześnie korzystać z niego jak najdłużej. Proszą również o ograniczenie używania energochłonnych funkcji. Namawiają do zwrócenia uwagi na ślad węglowy wiążący się z zakupami nowych urządzeń. Natomiast, według nich, decydenci powinni stworzyć bazy danych, pozwalające ocenić pełną emisję dwutlenku węgla związaną z usługami informatycznymi.