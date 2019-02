Kukiz: Katastrofa ekologiczna w Zatoce Puckiej

"Chcę zainteresować Komisję Służb Specjalnych tematem katastrofy ekologicznej w Zatoce Puckiej, gdzie od pewnego czasu obserwujemy masową śmiertelności ryb i ptaków" - pisze na swoim profilu na Facebooku lider Kukiz'15, Paweł Kukiz.

Kukiz informuje, że 6 lutego uczestniczył w Gdyni w spotkaniu z rybakami.

Dlaczego teraz o katastrofie ekologicznej chce informować komisję służb specjalnych? "Rybacy i ekolodzy jako jedną z możliwych przyczyn (katastrofy ekologicznej) wskazują realizowaną od 2009 roku budowę bezzbiornikowego magazynu gazu w złożu soli Mechelinki na terenie gminy Kosakowo" - wyjaśnia polityk.

Lider Kukiz'15 zauważa więc, że "istnieje prawdopodobieństwo, że w imię bezpieczeństwa energetycznego poświęca się gospodarkę rybacką i ekosystem".

Kukiz pisze następnie, że o ile 15-20 lat temu w Władysławowie "łowił dorsze na wędkę" to "dziś to już historia". "Ryb nie ma a jeśli już, to łowi się mutanty o potężnych glowach, z małymi tuszami, zdarza się, ze bez oczu... Horror...". Na dowód zamieszcza zdjęcia takich ryb na swoim profilu na Facebooku.