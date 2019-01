Berlin: Uczniowie na ulicach. Chcą walki ze zmianami klimatu

Tysiące młodych ludzi demonstrowało w Berlinie domagając się bardziej zdecydowanych działań zmierzających do przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W czwartek ponad 30 tys. uczniów i studentów demonstrowało w tej samej sprawie w Belgii.

Wielu uczestników protestu w Berlinie to uczniowie, którzy na czas demonstracji opuścili zajęcia szkolne. Uczestnicy protestu podkreślają, że zmiany klimatyczne stanowią największe zagrożenie dla ich pokolenia.

"Jesteśmy tu, głośno krzyczymy, ponieważ kradniecie naszą przyszłość" - takie okrzyki wznosiło ok. 5 tys. demonstrantów w stolicy Niemiec, którzy przemaszerowali przed ministerstwem gospodarki.

Z sondażu przeprowadzonego przez ZDF wynika, że 73 proc. Niemców zgadza się, iż szybkie odejście od użycia węgla kamiennego w energetyce jest ważną kwestią.

Tzw. komisja węglowa - 28-osobowy organ powołany przez niemiecki rząd w celu opracowania mapy drogowej odejścia od węgla - rekomenduje, by Niemcy zamknęły ostatnią elektrownię węglową do 2038 roku. Będzie się to wiązać z koniecznością wypłaty rekompensat firmom i prywatnym odbiorcom prądu, którzy otrzymają wyższy rachunek za prąd (komisja szacuje, że na rekompensaty trzeba będzie przeznaczyć 2 mld euro rocznie).

Greenpeace apeluje, by Niemcy odeszły od węgla jeszcze szybciej - do 2030 roku - dając przykład innym gospodarkom.

W 2018 roku po raz pierwszy udział energii odnawialnej w miksie energetycznym Niemiec był wyższy, niż udział energii wytwarzanej w elektrowniach węglowych.