Pomogą pszczelarzowi, któremu otruto 2,5 mln pszczół

Jutro w gdańskim Hotelu Hampton by Hilton Gdańsk Old Town odbędzie się charytatywna "Miodowa Kolacja". Dochód ze sprzedaży zaproszeń-cegiełek będzie przeznaczony na pomoc dla pszczelarza spod Rzeszowa, któremu celowo wytruto 2,5 miliona pszczół.

Do zagłady całej pasieki doszło we wrześniu: ktoś celowo wytruł 66 pszczelich rodzin - 2,5 miliona owadów z pasieki Rafała Szeli z podrzeszowskiego Chmielnika.

Straty wymierne wynosiły 100 tys. zł.

Z pomocą dla poszkodowanego pszczelarza ruszyli ludzie dobrej woli, organizując na pomagam.pl zbiórkę na jego rzecz. Zaplanowano zebranie 10 tysięcy, zbiórka zakończyła się kwotą 38 693 zł.

W październiku zakończyły się badania, które ujawniły, jakie substancje zabiły pszczoły.

"Na podstawie badań toksykologicznych stwierdzono obecność trzech substancji aktywnych. Dwie z nich są pochodnymi leku, zastosowanego z przepisu lekarza weterynarii, do zwalczania Varroa Destructor. Ten pasożyt od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku powszechnie występuje w całej populacji pszczoły miodnej i konieczne jest jego systematyczne zwalczanie.

„to insektycyd bardzo toksyczny dla pszczół”. Pirymifos metylowy, bo o nim mowa, to silna substancja do zwalczania insektów magazynowych takich jak wołek zbożowy, spichrzel surynamski, czy trojszyk ulec. Substancja nie może być stosowana w pracach polowych" - Trzecia substancja jest zupełnie niezwiązana z pszczelarstwem. Jak czytamy w sprawozdaniu z badań PIWet w PuławachPirymifos metylowy, bo o nim mowa, to silna substancja do zwalczania insektów magazynowych takich jak wołek zbożowy, spichrzel surynamski, czy trojszyk ulec. Substancja nie może być stosowana w pracach polowych" - czytamy na facebookowym profilu "PasiekaRafalSzela"

"Kolacja miodem płynąca"

Rafał Szela wciąż walczy o życie pszczół, które przetrwały i pracuje nad odbudową pasieki.

W tej walce wesprą go jutro trójmiejscy szefowie kuchni. W Hotelu Hampton by Hilton Gdańsk Old Town zaproszą na sześciodaniową "Kolację Miodową" połaczoną z degustacją win.

"To będzie prawdziwa uczta dla zmysłów. Zapraszamy na niepowtarzalne święto smaku, którego głównym bohaterem będzie miód. Kolację Miodem Płynącą przygotują dla Państwa wybitni szefowie, których poza umiejętnościami i pasją cechuje również wyjątkowa empatia. Będziemy kolejno odkrywać twórców tego niezwykle szlachetnego menu dlatego dołączcie do naszego wydarzenia już dziś" – mówi inicjator akcji Kuba Korczak, szef kuchni i organizator wydarzeń kulinarnych.

Aby wziąć udział w kolacji, trzeba wykupić zaproszenie-cegiełkę - cena wywoławcza 180 zł.

Zaproszenie można zarezerwować za pośrednictwem e-maila: gdansk@kolacjamiodowa.pl.

Całkowity dochód z wydarzenia zostanie przekazany na odbudowę Pasieki Rafała Szeli, edukację i pomoc innym pszczelarzom w podobnych sytuacjach. Liczba miejsc na kolację jest ograniczona.