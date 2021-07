80 uczelni może uzyskać prestiżowy status akademii praktycznej

Nową nazwą mają się posługiwać tylko uczelnie, które funkcjonują co najmniej dziesięć lat, kształcą co najmniej 250 studentów, z czego minimum 100 na studiach stacjonarnych. Przynajmniej dla połowy nauczycieli akademickich uczelnia ta musi być podstawowym miejscem pracy. Szkoła musi też prowadzić studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na co najmniej pięciu kierunkach. To tylko część wymagań.