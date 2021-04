Koronawirus: 30 kwietnia zakończenie roku dla absolwentów liceum i technikóm - jak będzie wyglądać Odbiór świadectw ukończenia liceum lub technikum przez tegorocznych absolwentów AdobeStock

Piątek, 30 kwietnia 2021 r. to ostatni dzień zajęć dla uczniów kończących liceum i technikum. Co roku tego dnia, absolwenci uroczyście odbierali świadectwa szkolne. Ministerstwo wskazuje, jak powinno to wyglądać w obecnym roku szkolnym w związku z obowiązującymi obostrzeniami.