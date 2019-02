Świadczenie 300 plus z programu „Dobry start" będzie przyznawane w kolejnych latach

Prawie 1,5 mld zł trafi w tym roku do rodzin z programu „Dobry start" – podał resort rodziny i pracy.

4,4 mln dzieci otrzymało świadczenie z programu „Dobry start" – poinformowało Ministerstwo Rodziny i Pracy. Wsparcie przed rozpoczęciem roku szkolnego przyznano po raz pierwszy w 2018 r.

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwało dzieciom do 18. roku życia, niezależnie od dochodu rodziny. By je otrzymać, trzeba złożyć wniosek – papierowy lub online – o jego przyznanie. Według resortu rodziny tym drugim sposobem wpłynęło 1,5 mln wniosków (na 3,1 mln).

Najwięcej świadczeń przyznano w województwach: mazowieckim (648,9 tys.), śląskim (489 tys.) oraz wielkopolskim (434,7 tys.). Najmniej w Opolskiem (99 tys.).

W 2018 r. do rodzin trafiło w ten sposób 1,32 mld zł. W tym roku w budżecie państwa na ten cel zagwarantowano 1,44 mld zł.

W dodatku pojawiają się informacje, że świadczenie to zostanie uregulowane w ustawie (w poprzednim roku było to rozporządzenie). To by oznaczało, że 300+ będzie obowiązywało także w następnych latach.

Projekt ustawy ma się pojawić jeszcze w tym tygodniu, a same przepisy powinny zostać uchwalone do wakacji. Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać prawdopodobnie od lipca.