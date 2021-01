Koronawirus: nauka zdalna przedłużona, będą kolejne testy dla nauczycieli

- Jeżeli w drugim tygodniu lutego będziemy wiedzieli, że puszczenie klas I-III nie przyczyniło się do zwiększenia wskaźnika zachorowalności, to będzie dawało przestrzeń do powrotu do szkół - stwierdził Niedzielski.

Podczas konferencji minister zapowiedział, że w drugim tygodniu lutego rząd powtórzy wśród nauczycieli klas I-III przesiewowe badania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Przed powrotem dzieci z klas I-III do szkół 18 stycznia nauczycielom uczącym w tych klasach stworzono możliwość poddania się testowi na koronawirusa. Z możliwości tej skorzystało ok. 134 tys. osób. W tym ok. 2 proc. wszystkich przebadanych otrzymało pozytywny wynik testu. - Takie same badanie przeprowadzimy w drugim tygodniu lutego, by podjąć decyzję oparte na realnej wiedzy, jak rozprzestrzenia się koronawirus w sytuacji funkcjonowania szkoły - mówił minister zdrowia.