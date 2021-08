Rok szkolny 2021 - co czeka uczniów i nauczycieli w związku z pandemią

– W pierwszej fazie choroby testy są nieskuteczne. Po co mamy testować, jeśli nie będziemy wiedzieć, czy ktoś jest chory. Temu służą chociażby termometry –wyjaśnił na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji i Młodzieży wiceminister Dariusz Piontkowski, przedstawiając informację przygotowaniu szkół do organizacji nowego roku szkolnego 2021/2022.

Ponad 70 proc. polskich nauczycieli jest zaszczepionych. Obowiązkowych zastrzyków dla tej grupy zawodowej jednak nie będzie. Tak samo dla uczniów. W szkołach nie będzie też masowego testowania na Covid-19, bez wzlędu na to, czy ktoś przyjął szczepionkę, czy nie.

Dlatego do szkół i przedszkoli trafi 100 tys. termometrów. Placówki dostaną też stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury przed wejściem do budynku. Ponadto wszystkie szkoły i przedszkola otrzymają środki ochrony osobistej. Wysłane zostaną rękawiczki, maseczki i płyn dezynfekujący. Dystrybucją materiałów zajmie się Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Nowy rok szkolny ma się zacząć od akcji promującej szczepienia. Na pierwszy tydzień września zaplanowano lekcje o zdrowiu i spotkania z rodzicami. W drugim tygodniu zostaną zebrane deklaracje od rodziców i wypełnione formularze z ich zgodą, tak by w trzecim tygodniu września ruszyć ze szczepieniami uczniów. Obejmą dzieci od 12. roku życia.

We wrześniu uczniowie wrócą do szkół. Ewentualne przejście na nauczanie zdalne zależeć będzie od rozwoju epidemii. Procedura zamykania placówek tak jak w zeszłym roku będzie w rękach sanepidu.

Do szkół trafią pakiety edukacyjne: filmiki, materiały informacyjne, przykładowe konspekty i scenariusze lekcji o zdrowiu opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i sanepidem, konsultowane z Radą Medyczną.

– Do 18. urodzin o zaszczepieniu decyduje rodzic. Dlatego akcja informacyjna jest skierowana nie tylko do uczniów, ale też do rodziców – tłumaczył Dariusz Piontkowski.