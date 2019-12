NATO. Reanimacja po „śmierci klinicznej”

– Rozmawiałem o tym z prezydentem Putinem. Jest gotowy do zawarcia nowego układu, który obejmie także Chiny, no i pana kraj, Francję – ujawnił prezydent Trump.

Jednak już po południu francusko-amerykański spór, który wymknął się spod kontroli, zdawał się przynajmniej w jakimś stopniu opanowany: Trump zapowiedział, że choć nie pozwoli, aby „inne kraje" nakładały podatki na „nasze firmy", to zadba, aby zostały one objęte podatkami w USA. Macron przypomniał, że w trakcie szczytu G7 w Biarritz latem tego roku omawiano propozycje, aby uregulować handel w sieci w ramach OECD i to brak porozumienia w tej sprawie skłonił Francję do działania na własną rękę.