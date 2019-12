Macron podtrzymuje słowa o "śmierci mózgu" NATO

Dziś doszło do spotkania prezydentów Emmanuela Macrona i Donalda Trumpa. Francuski przywódca powiedział, że podtrzymuje swoje słowa, które wywołały oburzenie wśród pozostałych członków NATO.

Dziś Macron powiedział, że członkowie NATO nie mogą dojść nawet do porozumienia w kwestii ustalenia współczesnej definicji terroryzmu.

Macron oskarżył również siły tureckie o współpracę z bojownikami powiązanymi z Państwem Islamskim podczas operacji w północnej Syrii. - Kiedy patrzę na Turcję, walczą oni teraz z tymi, którzy walczyli z nami - powiedział. Podczas szczytu prezydent Francji spotka się z Recepem Tayyipem Erdoganem.

Do Londynu przybyli przywódcy 29 państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Powodem spotkania jest 70. rocznica powołania NATO.

Zdaniem ekspertów będzie to okazja do omówienia różnic, jakie dzielą sojuszników, tych w Europie, jak i partnerów transatlantyckich. Do Londynu pojechał prezydent Andrzej Duda.