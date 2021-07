Malutkie i biedne Samoa rzuca wyzwanie Chinom

200-tysięczne Samoa to kilka wysp, w tym dwie zamieszkane. Było dotychczas najbardziej oddanym sojusznikiem Pekinu w regionie, w którym cztery wyspiarskie państwa (Tuvalu, Wyspy Marshalla, Nauru, Palau) nie mają stosunków z Chinami, utrzymują je zaś z Tajwanem. Samoa sąsiaduje z Samoa Amerykańskim, terytorium USA, co podkreśla jego wagę w rozgrywce między światowymi potęgami.

Poprzedni premier Tuila'epa Sailele Malielegaoi, urzędujący od 1998 r., uzgodnił budowę portu, który miał być częścią flagowego pekińskiego projektu – Inicjatywy Pasa i Szlaku. Port w zatoce Vaiusu to gigantyczna jak na Samoa inwestycja, jej wartość szacowano od 100 do nawet 300 mln dolarów. Samoa jest już po uszy zadłużone u Chińczyków (na 160 mln), temat rozgrzał kampanię przed wyborami, które odbyły się w kwietniu.

Oczekując na rozstrzygnięcie, jeszcze w maju udzieliła wywiadu agencji Reuters. Zapowiedziała wycofanie z projektu. Jest zbyt kosztowny, a nawet zbędny, „porty i lotniska, które mamy, wystarczają na nasze potrzeby. Poza tym mamy inne priorytety". Podkreśliła jednocześnie, że zamierza utrzymywać dobre stosunki z Pekinem. Były one niegdyś tak bliskie, że premier Samoa odwiedził Pekin zaraz po maskarze na Tianamen w 1989 roku, w czasie gdy znaczna część świata krytykowała chińskie władze – przypomniał popularny portal Stuff z Nowej Zelandii (której kolonią Samoa było do 1962 roku).

Trzy lata temu premiera Tuila'epę Sailele Malielegaoi przyjął w Pekinie osobiście Xi Jinping. Samoa zgłosiło wówczas akces do Inicjatywy Pasa i Szlaku. Ambasador ChRL w Apii zapewniał Samoańczyków, że zaangażowanie w inicjatywę powinno im przynieść wzrost PKB od 2,6 do 3,9 proc.

Jej partia, która powstała krótko przed przełomowymi, jak się okazało, wyborami, ma w nazwie Boga (Wiara w jedynego Boga Samoa, skrót od nazwy w języku samoańskim: FAST). Samoa to w 98 proc. kraj chrześcijański. Wierni należą do różnych Kościołów protestanckich, a jedna piąta to katolicy. „Samoa opiera się na wartościach chrześcijańskich" – głosi preambuła konstytucji.