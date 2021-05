W Rosji burza po słowach Andrzeja Dudy

Politycy rzucili się do komentowania słów prezydenta, mimo że telewizyjny publicysta Władimir Pozner wzywał, by tego nie robić, gdyż „to poniżej naszej godności". – W przeddzień szczytu Rosja–USA Warszawa najwyraźniej bardzo się boi, że mogą być podjęte jakieś, choćby najmniejsze, kroki w sprawie normalizacji z tzw. kolektywnym Zachodem w sprawach wspólnego bezpieczeństwa – uważa z kolei szef komitetu spraw zagranicznych Leonid Słuckij.

Nikt też nie zważał na dość wyważoną wypowiedź rzecznika Kremla, który stwierdził tylko, że „bardzo źle odnosimy się do takiej retoryki. Nie podoba nam się". – Może należałoby ograniczyć kontakty, pomyśleć o sankcjach, by nie czekać, co jeszcze „przyleci od nich". Oraz wyjaśnić prezydentowi Polski, że tak nie wolno mówić o wielkim kraju – uważa z kolei senator Władimir Dżabarow.

Nikt jednak nie cytuje pełnej wypowiedzi prezydenta, ograniczając się do słów „Rosja to nienormalny kraj". – Działania rosyjskie, agresywne, imperialne, które zabierają ludziom możliwości rozwoju, zabierają ludziom normalne życie, doprowadzają do destrukcji państw, do sytuacji wojennej, gdy ludzie giną, są ranni, to są działania, które nie mogą być akceptowane przez wspólnotę międzynarodową. Rosja nie jest normalnym krajem, nie jest państwem, które się normalnie zachowuje. Jest państwem-agresorem – mówił na linii demarkacyjnej oddzielającej Gruzję od Osetii Południowej.