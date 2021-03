Rosja i Chiny na celowniku Stanów Zjednoczonych

To jest szef amerykańskiej dyplomacji, który nie owija w bawełnę. Na wstępie spotkania ze swoim niemieckim odpowiednikiem Heiko Maasem w belgijskiej stolicy zaznaczył: „Nie ma żadnych dwuznaczności. Projekt Nord Stream 2 jest złym pomysłem dla Europy. Z mocy prawa nałożymy sankcje na przedsiębiorstwa, które uczestniczą w jego budowie".

Od miesięcy w mediach pojawiały się doniesienia, że Berlin próbuje wykuć kompromis z Waszyngtonem w sprawie uruchomienia gazociągu, który jest już zbudowany w 94 proc. Najwyraźniej bez skutku. Blinken we wtorek otrzymał zresztą list od wpływowych senatorów z Partii Demokratycznej Boba Menendeza i Jeanne Shakeen, w którym domagają się od sekretarza stanu podjęcia wszelkich działań, aby wstrzymać projekt.

Odzwierciedleniem tej kampanii był też kalendarz spotkań Amerykanina w Brukseli. Blinken co prawda oświadczył: „Niektórzy z naszych sojuszników idą w złym kierunku. NATO nie może milczeć, gdy należące do niego kraje podejmują kroki sprzeczne z regułami demokracji i praw człowieka". Choć nie wymienił nikogo z nazwy, to zdaniem „New York Timesa" chodziło o Polskę, Węgry i Turcję.