Nie było czasu dla Lecha Kaczyńskiego

Powracając do częstego we Francji wątku tego, że przyjęcie do Unii nowych krajów członkowskich nastąpiło „zbyt szybko", prezydent zarzucił polskim władzom, że sprowadzają integrację do korzyści ekonomicznych, jakie stwarzają jednolity rynek i fundusze strukturalne, zapominając, że jeśli nie będzie temu towarzyszyło przywiązanie do wspólnych wartości, to Unia się rozpadnie. Jego zdaniem jednym z efektów takiego myślenia jest pustoszenie demograficzne wielu krajów Europy Środkowej, które straciły nawet 1 ludności, bo swoboda przemieszczania się osób nie została zrównoważona wsparciem dla najbiedniejszych.