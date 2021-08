Wiceszef MSZ: Pomagamy Białorusinom, wydaliśmy 150 tys. wiz

- My cały czas - od prawie już roku od sfałszowanych wyborów (prezydenckich na Białorusi - red.) udzielamy pomocy Białorusinom nie tylko na Białorusi, ale także w innych krajach, bo do naszych konsulatów, przede wszystkim europejskich, czy na Ukrainie, czy w innych krajach, zgłaszają się ludzie, którzy chcą uzyskać ochronę, chcą uzyskać wizę do Polski - dodał.

- My takich wiz wydaliśmy od sierpnia ubiegłego roku ponad 150 tys., w bardzo różnych formach. Oferujemy szeroki wachlarz możliwości, naprawdę staramy się każdemu, kto jest represjonowany, pomagać - mówił wiceszef MSZ.

Zastrzegł, że nie może zdradzić wszystkich szczegółów dotyczących sprawy Cimanouskiej.

- Białorusini bardzo dobrze wiedzą, że jeżeli potrzebują pomocy, mogą zwrócić się do polskich konsulatów i ambasad. Tak było w tym przypadku. My w niedzielę dowiedzieliśmy o tej sytuacji, jeszcze zanim te informacje wyszły na światło dzienne. Już wtedy ten kontakt wstępny był nawiązany. Skończyło się tak, że pani Cimanouska zgłosiła się do polskiej ambasady i została z wnioskiem o wizę humanitarną przyjęta. Ta wiza została jej w bardzo szybkim trybie udzielona - relacjonował.



Pytany, czy Kryscina Cimanouska przyleci do Polski Paweł Jabłoński odparł, że to decyzja zawodczniczki. - Wiza humanitarna jest uprawnieniem, dla każdego, kto chce z niej korzystać. Zakładamy, że z takiej możliwości skorzysta - dodał.



Co z aresztowanymi na Białorusi Andżeliką Borys i Andrzejem Poczobutem? - Trudno mówić mi o konkretnych datach, w jakich to (wyjście z aresztu - red.) mogłoby nastąpić, natomiast cały czas utrzymujemy kanały komunikacji z przedstawicielami administracji białoruskiej. Staramy się wszelkimi środkami doprowadzić do tego, żeby nasi rodacy zostali uwolnieni, nie tylko nasi rodacy, ale także inne osoby represjonowane - powiedział wiceminister spraw zagranicznych.