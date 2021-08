Cimanouska otrzymała polską wizę humanitarną

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował w mediach społecznościowych, że Cimanouska jest w stałym kontakcie z polskimi dyplomatami w Tokio oraz że otrzymała wizę humanitarną.

"Polska zrobi wszystko, aby pomóc jej kontynuować karierę sportową" - zapewnił Przydacz.

Kryscina Tsimanouskaya a Belarusian athlet is already in direct contact with Polish diplomats in Tokyo. She has received a humanitarian Visa. Poland will do whatever is necessary to help her to continue her sporting career. ???? always stands for Solidarity.