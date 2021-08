Białoruska biegaczka miała być odesłana z igrzysk wbrew swej woli

Białoruski Komitet Olimpijski oświadczył, że trenerzy postanowili wycofać Cimanouską z igrzysk na podstawie opinii lekarza o stanie emocjonalnym i psychicznym zawodniczki. Biegaczka zaprzeczyła, by badał ją lekarz. Na czele Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego stoi syn Aleksandra Łukaszenki, Wiktor.

Kryscina Cimanouska przekazała, że w niedzielę członkowie białoruskiej ekipy weszli do jej pokoju i kazali jej się spakować. Dodała, że reprezentanci białoruskiej drużyny odwieźli ja na lotnisko Haneda w Tokio.

Sprinterka powiedziała, że została wyrzucona z drużyny za krytykę sztabu szkoleniowego. - Trener dodał mnie do sztafety bez mojej wiedzy. Mówiłam o tym publicznie. Potem przyszedł do mnie główny szkoleniowiec i powiedział mi, że z góry przyszedł rozkaz, by mnie usunąć z drużyny - mówiła.

Powołując się na źródło w Białoruskiej Fundacji Solidarności Sportowej agencja Reutera podała, że Kryscina Cimanouska zamierza w poniedziałek wystąpić o azyl w Niemczech lub Austrii. Przedstawicielka fundacji powiedziała agencji, że organizacja zwróciła się o pomoc do wielu państw, a pierwszy zareagował polski konsulat.

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska zaapelowała do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o zajęcie się sprawą sprinterki. "Ma prawo do międzynarodowej ochrony i do dalszego udziału w igrzyskach" - oświadczyła.

Kryscina Cimanouska wciąż przebywa na lotnisku.

MKOl oświadczył, że rozmawiał z zawodniczką i że na lotnisku Białorusince towarzyszy jej przedstawiciel organizatorów igrzysk.

"Powiedziała nam (Cimanouska - red.), że czuje się bezpiecznie" - podała organizacja w mediach społecznościowych.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski i Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich w Tokio mają w nadchodzących dniach kontynuować rozmowy z Cimanouską i władzami "w celu uzgodnienia kolejnych kroków".