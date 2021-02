Polska na 46 miejscu dla USA. Czy de Gaulle poświęcił Polskę? Fot. Adobe Stock

- Epoka lodowcowa to jeszcze nie jest, ale relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi łatwe nie będą. To nie jest normalne, jeśli w trakcie pierwszej, zapoznawczej rozmowy szefów dyplomacji, Waszyngton przypomina Warszawie aby przestrzegała podstawowych wartości – tak Jędrzej Bielecki komentuje rozmowę telefoniczną Sekretarza Stanu USA Antony’ego Blinkena z ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem. Polska była w kolejności 46 krajem, do którego Blinken się odezwał. Za Egiptem, a przed Wyspami Zielonego Przylądka. W drugiej części programu o książce historyka i byłego szefa "Le Figaro Magazine" Henri-Christiana Girauda pod tytułem "De Gaulle i komuniści", która ukazała się we Francji. - Kreml poparł przejęcie przez generała przywództwa Wolnej Francji, ale za cenę, którą zapłaciła Polska: pomoc w storpedowaniu forsowanej przez Churchilla ofensywy przez Bałkany, dzięki której to zachodni alianci mogliby wyzwolić Europę Środkową – tak Jędrzej Bielecki opisuje płynące z niej wnioski.