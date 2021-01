Pierwsza rozmowa prezydenta Bidena z europejskim przywódcą. Zdzwonił się z Johnsonem

Biden rozmawiał z Johnsonem na temat pandemii koronawirusa, zmianach klimatycznych, bezpieczeństwie i handlu. Johnson napisał później na Twitterze, że rozmowa z nowym prezydentem USA była „wspaniała”. „Nie mogę się doczekać pogłębienia wieloletniego sojuszu między naszymi dwoma krajami” - podkreślił w sobotę wieczorem.

Great to speak to President @JoeBiden this evening. I look forward to deepening the longstanding alliance between our two countries as we drive a green and sustainable recovery from COVID-19. pic.twitter.com/Y4P3G74PPz