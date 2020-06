Ostatnia szansa na Fort Trump

Oficjalnie wszystko jest w porządku. W czwartek na Twitterze ambasador USA Georgette Mosbacher napisała: „Negocjacje idą zgodnie z planem! Ich efekty będą jeszcze bardziej imponujące niż pierwotna wizja Prezydenta Trumpa i Prezydenta Dudy dotycząca amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce”. To była reakcja na wiadomość Reutersa o tym, że idea Fortu Trump upadła.

Jednak niepokojących sygnałów jest więcej. Polska, podobnie jak Niemcy, nie została poinformowana o planach Białego Domu co do redukcji o przeszło jedną czwartą kontyngentu wojsk USA za Odrą, choć ma to kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa naszego kraju. Ucichły też wcześniejsze zapowiedzi, że część wojsk uczestniczących obecnie w ćwiczeniach „Defender Europe” pozostanie w naszym kraju.