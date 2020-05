Georgette Mosbacher: Nie sufluję polskiemu rządowi

Chciałabym jasno powiedzieć, że nie miało to miejsca. Nie sufluję w jakikolwiek sposób polskiemu rządowi. Natomiast deklaracja, podpisana ostatecznie przez premiera Morawieckiego i wiceprezydenta Pence’a we wrześniu ubiegłego roku, jest jawnym i ogólnie dostępnym dokumentem. Tekst został wypracowany w normalnej procedurze.

Po pierwsze, strona zawiera fałszywe informacje. Po drugie, moim zadaniem jest praca na rzecz amerykańskich podmiotów, ale ma ona na celu wyłącznie zapewnienie, by działały na sprawiedliwym rynku. Zabiegam o to, by nie były dyskryminowane i miały równe szanse z innymi. Pamiętajmy, że amerykańskie firmy zainwestowały w Polsce 42 mld dolarów. W odniesieniu do przykładów, które pan wymienił, występowały kwestie, które wymagały wyjaśnienia, jednak zależało mi wyłącznie na zapewnieniu równej konkurencji, której my się nie boimy.