Szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab o zagrożeniach: Iran, Rosja, zmiany klimatu

Raab jest szefem MSZ od drugiej połowy lipca, od momentu objęcia stanowiska szefa rządu przez Borisa Johnsona. Johnson zapowiada, że do końca października wyprowadzi Wielką Brytanię z UE - nawet jeśli będzie to oznaczać konieczność twardego brexitu.

W ubiegłym tygodniu Raab odwiedził Bangkok, gdzie spotkał się z szefami dyplomacji 20 krajów Azji, z którymi rozmawiał o wzmocnieniu więzi dyplomatycznych.

W oświadczeniu wydanym przed wyjazdem do Toronto, Waszyngtonu i Meksyku Raab podkreślił, że zamierza rozmawiać o sprawnym przekształceniu istniejących między Wielką Brytanią (jako członkiem UE) a USA, Kanadą i Meksykiem umów handlowych już po brexicie oraz "szybkim przejściu do szerokich porozumień handlowych, które przyczynią się do rozwoju gospodarki, obniżenia cen dla konsumentów i poszanowania wysokich standardów".

Reuters przypomina, że dziś to UE jest największym partnerem handlowym - Wielka Brytania eksportuje do Unii towary o wartości 289 mld funtów rocznie a sprowadza z UE towary o wartości 345 mld funtów.

Brytyjski rząd szacuje, że łączna wartość handlu Wielkiej Brytanii z Kanadą, USA i Meksykiem wynosi ok. 225 mld funtów.

Raab podkreśla również, że podczas wizyty w Ameryce Północnej chce "budować silniejszy sojusz na rzecz utrzymania międzynarodowego porządku prawnego i radzenia sobie z kwestiami, które zagrażają bezpieczeństwu - niezależnie od tego czy są to groźne zachowania Iranu, czy destabilizujące działania Rosji w Europie, czy zagrożenie ze strony terroryzmu i zmian klimatycznych".