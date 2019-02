Szewach Weiss: Copyright na Zagładę mają Niemcy

Słowa premiera Benjamina Netanjahu, który miał się wyrazić, że "Polacy pomagali Niemcom zabijać Żydów", zostały zmanipulowane przez dziennik "Jerusalem Post". - uważa były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss.

Szewach Weiss mówił w PolsatNews, że słowa, które tak oburzyły wielu Polaków, zostały zmanipulowane przez dziennik "Jerusalem Post".

Premier Izraela miał według dziennika powiedzieć, że "Polacy pomagali Niemcom zabijać Żydów".

Weiss stwierdził wprost, że nie wierzy dziennikowi, wierzy natomiast premierowi Netanjahu. Ocenił też, że szef izraelskiego rządu jest człowiekiem zbyt mądrym, by po takiej konferencji, na której jest jednym z głównych gości, wypowiedzieć takie słowa.

Weiss przypomniał, że sprawę prostowała ambasador Izraela w Warszawie Anna Azari. Ambasador stwierdziła, że Netanjahu powiedział jedynie, że "żadna osoba nie została pozwana do sądu za wspominanie o tych Polakach, którzy współpracowali z Niemcami".

Były ambasador przyznał, że sam miał doświadczenie z manipulacjami "Jerusalem Post", która zmieniła sens jego wypowiedzi wyjmując ją z kontekstu.

- Ktoś chciał, by utrwaliło się negatywne podejście do warszawskiej konferencji - uważa Szewach Weiss.

Czy "Jerusalem Post" powinien zmienić swój tekst na stronach internetowych" - Nie musi - uważa Weiss. - Prasa w Izraelu jest wolna.

Weiss skomentował też słowa Mike'a Pompeo, który poruszył w Warszawie kwestię restytucji mienia żydowskiego. Wezwał Polskę do "poczynienia postępów w kwestii kompleksowego prawodawstwa", które będzie regulowało sprawy mienia utraconego przez Żydów. Były ambasador uważa, że porozumienie w tej kwestii może nastąpić wyłącznie na zasadzie "ogromnego kompromisu".

- To jest do załatwienia między narodami - kulturalnie, delikatnie, spokojnie, na podstawie porozumienia i tylko na podstawie porozumienia dwóch państw - dodał dyplomata i polityk podkreślają, że to Niemcy mieli "copyright na Zagładę".