Sondaż: Czy Wałęsa zaszkodził polskiej racji stanu

Czy wywiadem dla rosyjskiego portalu Sputnik Lech Wałęsa zaszkodził polskiej racji stanu? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Były prezydent Lech Wałęsa kilka dni temu udzielił wywiadu rosyjskiej agencji RIA Novosti i portalowi Sputnik, czyli mediom znanym z szerzenia prokremlowskiej propagandy. W rozmowie chwalił Władimira Putina, który "z tej dużej polityki ma rację, a nie widzi tych elementów prostych", stwierdził też, że Polsce "bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku".

- Jest mi przykro, że pan prezydent Lech Wałęsa jako były, ale jednak prezydent Rzeczypospolitej, takie poglądy prezentuje. Nie są to poglądy, z którymi dzisiaj można by się zgodzić, jeśli ktoś zna historię Europy i jeżeli ktoś zna historię naszej części Europy, jeżeli ktoś w naszej części Europy żyje. Ale przede wszystkim, jeśli ktoś jest uczciwym politykiem - ocenił prezydent Andrzej Duda.

- Tego typu słowa nie są w wydaniu Wałęsy żadnym zaskoczeniem - skomentował były premier Jan Olszewski, przypominając, że "Lech Wałęsa jako prezydent robił wszystko, by wejście Polski do NATO i integrację z Zachodem utrudnić". - W przeddzień mojej wizyty w Stanach Zjednoczonych, Wałęsa wyskoczył z propozycją tzw. NATO bis. Było to kompletne zaskoczenie dla wszystkich, a ze mną, jako premierem ta koncepcja nie była w ogóle konsultowana - tłumaczył Olszewski.

Największa grupa respondentów (35 proc.) uważa, że Lech Wałęsa zaszkodził polskiej racji stanu swoim wywiadem dla rosyjskiego portalu Sputnik. Przeciwnego zdania jest 31 proc. badanych, a podobny odsetek (34 proc.) nie ma opinii w tej sprawie.

- Częściej to mężczyźni uważają, że wywiad Wałęsy dla rosyjskiego portalu zaszkodził polskiej racji stanu (36 proc. vs 34 proc. kobiet). Tego zdania są też częściej osoby w wieku 35-49 lat (39 proc.), badani o wykształceniu zasadniczym zawodowym (46 proc.), dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (40 proc.) oraz ankietowani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (41 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

"Były prezydent Polski zaangażował się w naprawianie stosunków z Moskwą. Szkodzi polskiej racji stanu, podważa sojusz z Zachodem" – komentuje Jerzy Haszczyński.