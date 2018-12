Amerykańskie życzenia dla "sojuzników"

Po raz kolejny pracownicy amerykańskiej ambasady w Warszawie wzięli się za bary z językiem polskim. Z okazji świąt Bożego Narodzenia złożyli Polakom życzenia.

Ambasador USA Georgette Mosbacher, dyplomaci i przedstawiciele US Army, US Navy i Marines włożyli sporo pracy, by pokonać zawiłości najtrudniejszego języka świata.

Poniżej dalsza część artykułu

Gratulujemy im efektu, bo po przeanalizowaniu 136 najczęściej używanych języków na świecie naukowcy orzekli, że z powodu liczby czasów, odmian, rodzajów, wyjątków i zasad język polski jest rzeczywiście najtrudniejszy. Kolejne miejsca zajmują języki fiński, estoński i węgierski.

Dlatego nietrudno zrozumieć, że na początku ćwiczeń nawet nazwa własnego kraju sprawiała Amerykanom nie lada problemy, a polskie "szczęście" czy "radość" wydawały się niewymawialne. Ale dowiedli, że trening czyni mistrza:

ARTYKUŁY POWIĄZANE