Szczyt w Katowicach bez Trumpa, Putina, Merkel i Macrona

2 grudnia w Katowicach rozpocznie się szczyt klimatyczny ONZ. Wiceszef MSZ Bartosz Cichocki poinformował, że zabraknie przywódców USA, Rosji, Niemiec i Francji.

Szczyt klimatyczny w Katowicach (COP24) rozpocznie się w niedzielę 2 grudnia i potrwa do 14 grudnia. - Wierzę w to, że przedstawiciele wszystkich państw podejdą do tego odpowiedzialnie i uda nam się te decyzje finalnie wypracować i ten szczyt katowicki zakończy się sukcesem - mówił wczoraj prezydent Andrzej Duda.

Jak poinformował dziś wiceszef MSZ Bartosz Cichocki do Katowic nie przyjedzie prezydent USA Donald Trump, prezydent Rosji Władimir Putin, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Angela Merkel.

- To świadczy o tych państwach, na ile poważnie traktują sprawy klimatyczne - powiedział Cichocki w rozmowie z Radiem Zet.



- Prezydenta Macrona nie będzie, oczekujemy premiera Francji, to jest bardzo wysoki szczebel, i oczekujemy przede wszystkich treści i postępu. Będzie ponad 60 delegacji narodowych i organizacji międzynarodowych obecnych. To będzie potężne organizacyjnie przedsięwzięcie, ale także krok do przodu w sprawach także dla nas ważnych - dodał wiceszef MSZ.