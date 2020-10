Sezon na zatrucia grzybami

To miały być gąski zielone, a do nich jest bardzo podobny muchomor sromotnikowy. – Grzybiarze mówili, że sami też jedli te grzyby i nic im nie jest – dodaje policjant. Obaj sprzedawcy grzybów zostali przesłuchani i wrócili do domów. Ich sprawą zajęła się prokuratura we Wrześniu.

Toksyny z grzybów nieodwracalnie uszkadzają przede wszystkim wątrobę. – Tylko we wrześniu mieliśmy u siebie w szpitalu pięć przypadków zatrucia grzybami, a przez pierwszych pięć dni października- dwa kolejne. To dużo. W ub. roku przez cały sezon grzybowy było ich pięć –mówi rzecznik Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu.

Pomoże sanepid

Przez wiele lat zbieracze grzybów mogli w lokalnych Sanepidach sprawdzić czy w koszyku mają tylko jadalne okazy. Tak jest nadal w Poznaniu. Tam grzyboznawcy w WSSE w Poznaniu udzielają bezpłatnie porad od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 14., a w soboty od 12 do 16. - W tym roku liczba osób odwiedzających WSSE w Poznaniu w sprawie grzybów jest stanowczo mniejsza niż w poprzednich latach. Średnio dziennie jest to ok 5 osób, dla porównania w poprzednim roku było to kilkadziesiąt osób – mówi Wiesława Kostuj, rzecznik wielkopolskiego Sanepidu.

Jej zdaniem ma na to wpływ z pewnością obecna sytuacja epidemiologiczna jak również warunki atmosferyczne. - Zdarza się, że ludzie przynoszą grzyby trujące np. mylą maślankę wiązkową z jadalną opieńką miodową - przyznaje pani rzecznik. Dodaje, że grzyboznawca ocenia czy grzyby są jadalne czy też trujące. Pracownicy PSSE w trakcie kontroli tzw. targowisk, rynków dokonują oceny warunków w jakich prowadzona jest sprzedaż, w tym czy sprzedający posiadają wymagane atesty.

Jednak w tym roku z powodu pandemii część Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych nie sprawdza czy przyniesione przez mieszkańców grzyby są jadalne. - Pierwszy raz od trzydziestu lat odstąpiliśmy od wystawy grzybów. Nie udzielamy też porad w zakresie zebranych grzybów, by nie narażać pracowników, którzy i tak w większości zostali oddelegowani do zadań związanych z koronawirusem – mówi Joanna Narożniak, rzecznik prasowy Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Dodaje, że mazowiecki Sanepid współpracuje ściśle z Polskim Towarzystwem Mykologicznym i tam grzybiarze mogą się umówić i sprawdzić jakie okazy zebrali.

Pracownicy Sanepidu nadal kontrolują targowiska m.in. sprzedawane tam grzyby. – Koronawirus nie zwalnia nas od nadzoru bieżącego – podsumowuje Joanna Narożniak.