Dane osobowe uczniów i nauczycieli w czasie lekcji przez internet

– To ważne, aby podczas zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie zapominać o prawach każdego z nas do ochrony danych osobowych – dodał minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Z poradnika, który niebawem trafi do szkół, wynika, że to na szkole spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa danych uczniów w czasie zajęć online. Dlatego to szkoła musi dostarczyć narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami, wdrażając je kompleksowo w całej placówce. Nawet jeśli w związku z potrzebą pilnego podjęcia nauczania zdalnego nauczyciel podejmie samodzielne decyzje, odpowiedzialność za ochronę danych osobowych uczniów w sieci i tak ponosi dyrektor szkoły.