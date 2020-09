Sprzedaż w sierpniu zamarła. Najgorszy wynik od wybuchu pandemii

Jak podał w poniedziałek GUS, sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym, czyli w cenach stałych, wzrosła w sierpniu o 0,5 proc. rok do roku, po zwyżce o 3 proc. w lipcu. Tylko jeden spośród 24 zespołów uczestniczących w comiesięcznej ankiecie „Rzeczpospolitej" spodziewał się słabszego wyniku. Przeciętnie ekonomiści szacowali, że sprzedaż wzrosła o 2,6 proc. rok do roku.

W porównaniu do lipca sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym zmalała o 2,4 proc. To pierwszy jej spadek miesiąc do miesiąca od kwietniowego załamania spowodowanego zamknięciem części sklepów w związku z pandemią Covid-19. Oczyszczenie danych z wpływu czynników sezonowych poprawia wyniki handlu tylko trochę. Tak liczona sprzedaż wzrosła w sierpniu o 0,2 proc. w stosunku do lipca, gdy z kolei wzrosła o 4,8 proc.