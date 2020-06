USA: Przemysł bliski wyjścia z recesji AFP

Wskaźnik PMI dla amerykańskiego przemysłu wzrósł z 39,8 pkt w maju do 49,6 pkt w czerwcu. (Jego odczyt poniżej 50 pkt. oznacza recesję, a powyżej nich ekspansję.) Indeks dla sektora usług skoczył w tym czasie z 37,5 pkt do 46,7 pkt. Oba wskaźniki znalazły się najwyżej od czterech miesięcy. Okazały się one lepsze od prognoz.