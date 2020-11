Duże odbicie w polskiej gospodarce po głębokim załamaniu

W porównaniu do III kwartału 2019 r. PKB zmalał o 1,6 proc., po załamaniu o 8,4 proc. w II kwartale (po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych spadek wyniósł 2 proc. rok do roku, po zniżce o 8 proc. w II kwartale). To wynik bliski oczekiwań ekonomistów ankietowanych przez „Rzeczpospolitą”, którzy przeciętnie szacowali, że PKB w minionym kwartale zmalał o 1,7 proc. rok do roku.