Gospodarka Włoch mocno ucierpi na koronawirusie

Deficyt budżetowy, który w 2019 r. wyniósł 1,6 proc PKB i był najmniejszy od 12 lat, skoczy w tym roku do 10,4 proc.; ostatni raz był dwucyfrowy w latach 90. Dług finansów publicznych wyniósł 134,8 proc. PKB i był na drugim miejscu, za Grecją, w bieżącym roku dojdzie do 155,7 proc., podczas gdy kryterium z Maastricht przewiduje maksimum 60 proc. Poziom długu będzie największy od czasów II wojny. Wstępna prognoza zakłada również spadek gospodarczy o 8 proc. PKB.

Projekt dokumentu ocenia spadek PKB w I kwartale na 5,5 proc. wobec IV kwartału 2019, w II kwartale przewiduje minus 10,5 proc., ale w trzecim odbicie o 9,6 proc. i w IV kwartale o 3,8 proc. Ze względu na duży stopień niepewności resort finansów sporządził najbardziej niekorzystny scenariusz wydarzeń zakładający wolniejszy wzrost w II półroczu, co dałoby roczny spadek PKB o 10,6 proc. i wzrost zaledwie o 2,1 proc, w 2021 r. Deficyt budżetowy zmaleje do 5,7 proc PKB, a dług finansów publicznych do 152,7 proc. Bez zmiany dotychczasowej polityki Włochy osiągną w 2021 r. wzrost o 4,7 proc, PKB — przewiduje projekt DEF. Podstawowy scenariusz „zakłada akcję szczepień na COVID-19 na szeroką skalę w I kwartale 2021, co będzie sprzyjać dalszemu pobudzeniu działalności gospodarczej” — odnotował Reuter.

Dane zawarte w DEF nie uwzględniają jednak wpływu pakietu stymulacyjnego, który ma być przyjęty przez rząd w kwietniu i powinien zmniejszyć rozmiary recesji. Pakiet na poziomie 55 mld euro zostanie przeznaczony na uzupełnienie dochodów osób pracujących na własne ryzyko i pracowników objętych technicznym bezrobociem, pomoc otrzymają też małe i bardzo małe firmy, które straciły obroty z powodu ograniczeń w przemieszczaniu się.