Święta i ferie spędzimy w domach

– Polacy mają to, na co zasłużyli. Tak kończy się omijanie obostrzeń i służbowe wyjazdy rodzinne. Liczba zakażeń nie spada, trzeba było podjąć kolejne działania – tak wirusolog prof. Włodzimierz Gut komentuje zapowiedź wprowadzenia od 28 grudnia kwarantanny narodowej. Ostry reżim sanitarny potrwa do 17 stycznia.

Poniżej dalsza część artykułu