Wirusolodzy ostrzegają: odporność stadna to niebezpieczny pomysł

Aby osiągnąć odporność stadną, przeciwko wirusowi musiałoby być odporne około 60 procent społeczeństwa – szacują amerykańscy naukowcy w artykule opublikowanym w piśmie „Journal of the American Medical Association”. Odporność oznacza w tym przypadku, że dana osoba nie roznosi wirusa dalej. Wirusolodzy z Heidelbergu jednak zwracają uwagę, że nie wiadomo jeszcze, jak trwała jest odporność nabyta po infekcji.

