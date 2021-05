Polacy znużeni szczepieniami. Rząd chce zachęcać

Wyraźnie ma przyspieszyć akcja promocyjna szczepień. – W piątek na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego będziemy proponować samorządowcom kolejne działania, których celem jest zmobilizowanie Polek i Polaków do szczepień. Przede wszystkich osób powyżej 60. roku życia, jak i osób znacznie młodszych – mówi odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień minister Michał Dworczyk.

– Już dwa tygodnie temu zwróciliśmy się do ministra z pomysłem utworzenia funduszu, który miałby być wykorzystany do promocji akcji szczepień. Trzeba zapukać bezpośrednio do drzwi Polaków – tłumaczy. I dodaje, że rząd wówczas nie był zainteresowany współpracą.