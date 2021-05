Biden nieoczekiwanie poparł zawieszenie patentów na szczepionki. UE zdystansowana

– Naszym priorytetem jest zwiększenie produkcji w celu uzyskania globalnych szczepień. Jesteśmy gotowi ocenić, w jaki sposób propozycja USA mogłaby pomóc w osiągnięciu tego celu – oświadczyła Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. – Jednak na krótką metę wzywamy wszystkie kraje produkujące szczepionki do natychmiastowego zezwolenia na eksport i do unikania środków, które zakłócają łańcuchy dostaw – powiedziała.

To wyraźna aluzja do Waszyngtonu, który wprowadził zakaz eksportu szczepionek w sytuacji, gdy UE wyeksportowała ich już 200 mln, niewiele mniej niż dostały państwa członkowskie. I tę proporcję – około połowy na potrzeby własne i około połowy na eksport – zamierza utrzymać. Tymczasem USA nie uwalniają nawet tych szczepionek, których same nie autoryzują i nie stosują u siebie – AstraZeneca.