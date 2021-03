Szczepionkowe obawy i dylematy w Unii Europejskiej

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, miała zaprezentować najnowsze dane, z których wynika, że w II kwartale znacząco przyspieszą dostawy szczepionek. Do końca marca powinno być 156 mln dawek, a w II kwartale – dodatkowe 360 mln. W sumie powinno to wystarczyć do zaszczepienia 260,5 mln ludzi, czyli nawet nieco powyżej unijnego celu 70 proc. dorosłej populacji UE wyznaczonego na koniec wakacji. Te statystyki pokazują jednak tylko dostarczone szczepionki, a nie dokonane szczepienia, które na pewno zajmą kilka tygodni więcej. Ponadto nie biorą pod uwagę niezapowiedzianych problemów z dostawami, szczególnie ze strony jednej niesumiennej firmy – Astra Zeneca. Ona powinna dostarczyć do końca marca jeszcze 13 mln dawek i kolejne 70 mln dawek w II kwartale.

Bruksela obawia się, że koncern, który od grudnia 2020 r. systematycznie obniża prognozy dostaw, nie będzie w stanie wywiązać się z nawet tych skromniejszych zobowiązań. To dlatego Komisja Europejska zaproponowała wzmocnienie mechanizmu kontroli eksportowej tak, aby możliwe było np. zatrzymanie eksportu szczepionek AZ do Wielkiej Brytanii. Na zasadzie wzajemności, bo Wielka Brytania nie pozwala na wywóz szczepionek produkowanych na Wyspach.

Jednak ten pomysł nie ma całkowitego poparcia państw Unii. Polsce się podoba, ale np. Holandia, Dania, Szwecja czy Irlandia – państwa tradycyjnie wolnorynkowe – mają wątpliwości. – Łańcuchy wartości muszą działać, zarówno w UE, jak i na świecie. Wprowadzanie w to ingerencji rządu jest krótkowzroczne i przynosi więcej szkód niż pożytku – mówi nieoficjalnie dyplomata jednego z tych państw. I dodaje: – Należy zachować szczególną ostrożność. KE nieoficjalnie przyznaje, że to ma być straszak, którego być może w ogóle nie będzie trzeba użyć. Pierwsze skutki już są, bo premier Boris Johnson nagle zaczął apelować o wspólne działania UE i Wielkiej Brytanii w walce z pandemią.

Nierozstrzygniętym problemem w chwili rozpoczęcia szczytu pozostawał nierówny rozdział szczepionek między państwa członkowskie. Część z nich zrezygnowała jeszcze jesienią 2020 r. z przysługujących im dostaw preparatu BioNTech/Pfizer, stawiając na tańsze od Astra Zeneca. Teraz mają mniej szczepionek niż inni. W związku z tym KE proponuje, żeby dodatkową dostawę 10 mln dawek od BioNTech/Pfizer częściowo przeznaczyć tylko dla tych kilku państw w najgorszej sytuacji. Według nieoficjalnych informacji mowa o 3–4 mln do podzielenia poza standardowym systemem opartym na liczbie ludności. Do rozstrzygnięcia pozostaje jednak, którym państwom przypadłyby te dodatkowe dawki. Sebastian Kurz, kanclerz Austrii, grozi, że nie poprze tego rozwiązania, jeśli jego kraju nie będzie na liście. Inni argumentują, że nie powinno go tam być, bo wskaźnik zaszczepienia w Austrii jest powyżej unijnej średniej. Takie nastawienie to efekt niechęci do Kurza, który kilka tygodni temu skrytykował publicznie UE za niesprawiedliwe dzielenie szczepionek. Potem przyznał, że nierówna dystrybucja to efekt suwerennych decyzji poszczególnych rządów, w tym także rządu austriackiego.